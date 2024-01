Wegen des russischen Angriffskrieges sind in der Ukraine UN-Schätzungen zufolge in diesem Jahr 40 Prozent der Bevölkerung oder mehr als 14,6 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Das UN-Nothilfebüro (OCHA) braucht dafür 3,1 Milliarden Dollar (2,8 Mrd Euro) und bittet um Spenden, wie ein OCHA-Sprecher am Dienstag in Genf sagte.

09.01.2024 13:18