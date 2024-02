Die Verspätungen seien hauptsächlich durch schwierige Wetterbedingungen verursacht worden. Weitere Faktoren seien Kapazitätsengpässe an Flughäfen, die Einführung neuer Systeme in den Nachbarländern sowie Arbeitsniederlegungen in Frankreich gewesen. Insgesamt gab es 2023 drei technische Zwischenfälle, so Skyguide.