1. Sie sind (nicht) schlauer als der Rest

Viele Anleger überschätzen sich. Sie sind davon überzeugt, die «richtigen» Titel zu kaufen. Oder noch schlimmer: Sie setzen auf ein «einziges Pferd». Besser: Investieren Sie breit in unterschiedliche Branchen sowie Länder. Halten Sie immer einen cash-Anteil (Bargeld/Kontoguthaben) für verschiedene Eventualitäten bereit, zum Beispiel für Zukäufe an der Börse. Und gehen Sie nicht von unrealistischen Renditen aus. Statt in einzelne Aktien zu investieren, prüfen Sie eine Anlage in Fonds und/oder in ETFs.

2. Heimatliebe ist nicht alles

Gerade Börsen-Einsteiger setzen oft ausschliesslich auf Anlagen, die ihnen inhaltlich sowie geografisch nahe sind und die sie vermeintlich kennen. Schweizer kaufen daher am liebsten Schweizer Aktien. Dies birgt grundsätzlich kein Währungsrisiko, Sie gehen jedoch grössere Risiken ein als ein Investor, der Länderübergreifend anlegt. Vielfalt zahlt sich in der Regel aus und eine gute Risikostreuung ist das A und O beim Anlegen.

Anleger-Tipp:

Bevor Sie Ihre Anlagestrategie in die Realität umsetzen, können Sie Ihre Strategie ganz einfach testen. Dazu können Sie kostenlos ein Basic Börsenabo bei cash abschliessen und sich dort Ihr eigenes Portfolio zum Testen zusammenstellen: «Was wäre, wenn ...?»

3. Informieren Sie sich laufend

Viele kaufen Aktien eines Unternehmens, weil ihnen die Produkte der Firma gefallen. Oder weil sie einem (kurzfristigen) Trend folgen. Informieren Sie sich: Lesen Sie den Wirtschaftsteil der Zeitungen oder die entsprechenden Online-Kanäle. Informieren Sie sich auf den Webseiten der Firmen und holen Sie sich Tradingideen beim täglich erscheinenden cash-INSIDER. Schliessen Sie beim Kauf eines Titels nicht von der Vergangenheit auf die Zukunft. Überlegen Sie sich, ob die gewünschte Aktie künftig noch Potential hat. Wohin entwickelt sich die Branche? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Vergleichen Sie mit der Konkurrenz. Ihre Rendite hängt zu einem grossen Teil davon ab, wie Sie Ihr Anlagekapital in Aktien, Obligationen, Immobilien und andere Anlageklassen aufteilen. Sprich von der Strategie. Die Titelwahl trägt meist nur ein paar Prozent zum Anlageerfolg bei.

4. Senken Sie Ihre Gebühren

Auf den ersten Blick erscheinen die Gebühren vielen Anlegern als klein und unbedeutend. Doch langfristig wirken sie sich markant auf Ihre Rendite aus. Mit 2 Prozent Nettorendite wächst ein Depot von 500 000 Franken in zehn Jahren um rund 109 427 Franken. Wenn Sie die Gebühren senken und auf eine Rendite von 2,5 Prozent kommen, steigt das Depot um 140 042 Franken. Das sind 30 615 Franken mehr. Oder in zwanzig Jahren schon 61 230 Franken. Prüfen Sie daher die Tradinggebühren der Schweizer Anbieter.