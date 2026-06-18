Ursprünglich war von einer Unterzeichnungszeremonie in der Schweiz am Freitag die Rede gewesen. Vom Schweizer Aussenministerium hiess es am Vormittag, Stand heute sei weiterhin ein Treffen von Vertretern der USA, des Irans und der Vermittler Pakistan und Katar für Freitag geplant. Dabei soll es den neuen Angaben nach um erste Verhandlungen zur Umsetzung des Rahmenabkommens gehen, das die Seiten bereits unterzeichnet haben, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur.