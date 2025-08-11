Ein amerikanisch-palästinensischer Vermittler hat zur sofortigen Wiederaufnahme von Gesprächen zur Beendigung des Gaza-Kriegs aufgerufen. Der US-Geschäftsmann Bishara Bahbah, der als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump gilt, war in den letzten Monaten an Kontakten zwischen den Vereinigten Staaten und der islamischen Hamas beteiligt. Im Gespräch mit der «Jerusalem Post» warnte Bahbah, eine Ausweitung des Krieges werde nur die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erhöhen und das Leben der Geiseln in der Gewalt der Hamas gefährden.