Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in aller Munde. Was die Wirtschaft anbelangt, so bietet die neue Technologie einiges an Sparpotenzial. Vermögensverwalter etwa könnten ihre Kosten dank KI mittelfristig um bis zu 15 Prozent pro Jahr senken.

10.10.2023 08:40