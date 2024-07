Herausforderungen ergeben sich auch aus der Inflation, die zu steigenden Schadenansprüchen führt. Aber auch geopolitische und regulatorische Unsicherheiten beeinflussen das Geschäft der Versicherer. So hätten sich seit 2020 die Versicherungsansprüche aus Streiks, Aufruhr und zivilen Unruhen um den Faktor 30 erhöht, so McDonald. Steigende Risiken bietet zudem der rapide technologische Wandel, der sich derzeit etwa in der künstlichen Intelligenz zeigt.