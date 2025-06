Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat neue massive Angriffe im Iran angedroht. «Wir werden heute sehr bedeutsame Ziele in Teheran angreifen», sagte der Minister beim Besuch eines Ortes im Zentrum Israels, wo es am Morgen bei einem iranischen Raketenangriff Schäden gegeben hatte. Der persischsprachige israelische Armeesprecher werde in Kürze erneut die Einwohner Teherans zur Evakuierung aufrufen, sagte Katz.