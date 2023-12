Angriffsfläche wird Baume-Schneider also auch in ihrem neuen Departement bieten. Sie ist mit den steigenden Gesundheitskosten und Krankenkassenprämien konfrontiert sowie mit den Herausforderungen an die defizitäre AHV. Ihr stehen 2024 mehrere Volksabstimmungen bevor, und sie wird teilweise gegen ihre Partei kämpfen müssen.