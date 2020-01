Die Feuerwehr fand das brennende Wrack in Gebüsch nahe der Startbahn vor. Einem Augenzeugen zufolge hatten sich zwei Männer und zwei Frauen an Bord befunden. Das Flugzeug habe beim Abheben Probleme gehabt und nicht an Höhe gewonnen, erklärte der Mann in einem Videobeitrag der "Los Angeles Times".

(SDA)