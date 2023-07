Der britische Vodafone-Konzern hat sich zum Auftakt seines neuen Geschäftsjahres besser geschlagen als erwartet. Auf Konzernebene kletterte der Umsatz des bis Juni laufenden ersten Quartals gegenüber dem Vorjahreszeitraum organisch um 3,7 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro, wie der Telekommunikationsanbieter am Montag in London mitteilte. Dabei klammert das Unternehmen Wechselkurseffekte, die Hyperinflation in der Türkei und andere Sondereffekte aus. Branchenkenner hatten mit etwas weniger gerechnet. In seinem wichtigsten Markt Deutschland kämpft der Wettbewerber der Deutschen Telekom und Telefonica Deutschland aber weiter mit Herausforderungen.

24.07.2023 08:59