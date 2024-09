Der Autobauer Volkswagen tauscht mitten in der Krise den Finanzchef bei seiner Kernmarke VW Pkw. Der bisherige Finanzchef Patrik Andreas Mayer soll den Posten in Wolfsburg freimachen für den Finanzvorstand der VW -Tochter Seat, David Powels, wie eine Unternehmenssprecherin am Montag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte das «Manager-Magazin» unter Berufung auf Insider berichtet. Mayer wechselt demnach zu Seat nach Spanien und übernimmt dort Powels Aufgaben. Mayer war seit Oktober 2022 Finanzvorstand des Herzstücks von Europas grösstem Autokonzern.