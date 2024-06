Europas grösster Autobauer Volkswagen will in den kommenden Jahren bis zu 5 Milliarden US-Dollar in den US-Elektroautobauer Rivian stecken. Zunächst erwirbt VW Wandelanleihen für eine Milliarde Dollar, in einem zweiten Schritt wollen die Wolfsburger ein Gemeinschaftsunternehmen mit den Amerikanern gründen und weiteres Geld in Höhe von 4 Milliarden Dollar in das Geschäft investieren, wie VW am Donnerstagabend nach US-Börsenschluss mitteilte. Mit der Partnerschaft soll die Softwareentwicklung des Volkswagen-Konzerns und Rivian beschleunigt werden, wie es von VW hiess. «Durch unsere Zusammenarbeit werden wir die besten Lösungen schneller und zu geringeren Kosten in unsere Fahrzeuge bringen», sagte VW-Konzernchef Oliver Blume laut Mitteilung.