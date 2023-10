Der Immobilienkonzern Vonovia sucht einen Käufer für mehr als 800 Wohnungen in Hannover. Konkret gehe es um den Bestand in der in den 1970ern errichteten Siedlung Hannover-Sahlkamp, teilte das Unternehmen am Freitag auf Anfrage mit. «Wir prüfen bei unseren Gebäuden laufend, ob ein anderer Akteur ein besserer Eigentümer sein könnte», sagte ein Sprecher der Vonovia-Tochter Deutsche Wohnen . «Auch die erwähnten Bestände stehen zum Verkauf.» Zuvor hatte der «Spiegel» über die Pläne berichtet.

06.10.2023 16:34