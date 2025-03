Der Wert der Immobilien habe sich stabilisiert, erläuterte Buch. Nach einem Rückgang im ersten Halbjahr habe es in der zweiten Hälfte in Summe ein kleines Plus gegeben. «Wir kommen früher aus der Krise als viele andere», betonte er. Die letzten drei Jahre habe sich das Unternehmen auf das Kerngeschäft konzentriert und rund 11 Milliarden Euro an zusätzlichem Cash generiert. Jetzt könne der Immobilienkonzern sein Potenzial voll ausschöpfen und als Marktführer mit neuen Perspektiven vorangehen. Um die Schulden zu reduzieren, hatte Vonovia wie auch andere aus der Branche ein milliardenschweres Immobilienportfolio veräussert.