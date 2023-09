Abschliessend liegt ihm - was den Sprung in die Politik anbelangt - die Bildungspolitik am Herzen, da kostenlose Bildung die Basis für Chancengleichheit sei. Er plädiert für Umverteilung und die Sicherung einer öffentlichen Bildung auf «Weltklasseniveau». Seine eigene Erfahrung als Sohn eines Schulwarts motiviere sein politisches Engagement, sagte er.