Das Privatkundengeschäft entwickelte sich hingegen positiv. Vontobel habe in den ersten neun Monaten im Privatkundengeschäft mit einem Neugeldwachstum von 4,2 Prozent die Vorgaben übertroffen, so Schubiger. Das angestrebte Neugeldwachstum von 4 bis 6 Prozent gelte jedoch für einen gesamten Zyklus von drei bis vier Jahren. «In unserem Geschäft auf einer gewissen Wachstumszahl in einer Periode zu beharren, wäre nicht aussagekräftig.»