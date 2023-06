Der Prozess solle vor allem internen Kandidaten die Gelegenheit geben, sich zu bewerben, erklärte Utermann am Dienstag anlässlich einer Medienkonferenz in Lausanne zu AWP. In den letzten Jahren hätten die Krisen im Bankensektor verschiedentlich zu einem schnellen Austausch von Führungspersonen geführt, erinnerte er: "Wir bei Vontobel befinden uns nicht in einem solchen Szenario".