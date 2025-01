Die Bank Vontobel hat die Übernahme des Kundenbuchs der IHAG Privatbank abgeschlossen. Die im letzten September bekannt gegebene Übernahme stärke die Präsenz der Zürcher Bank in der DACH-Region, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die IHAG-Kunden würden nun in das Private-Clients-Segment von Vontobel integriert.