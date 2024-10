Das Treffen im Kanzleramt beginnt am Nachmittag. VW steckt derzeit in einer Krise und plant umfassende Massnahmen zur «Wiedererlangung der Wettbewerbsfähigkeit». Der Autobauer will nach Angaben des Betriebsrats in Deutschland mindestens drei Werke schliessen und Zehntausende Arbeitsplätze abbauen.