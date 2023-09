«Die EU-Erweiterung liegt in unser aller Interesse. Und daher müssen wir jetzt anfangen, alles dafür zu tun, dass wir auch bereit sind als EU für diese Erweiterung», sagte die deutsche Europa-Staatsministerin Anna Lührmann (Grüne) in Brüssel zur Vorstellung des Berichts. Die notwendigen internen Reformen müssten in der nächsten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments - also von 2024 bis 2029 - umgesetzt werden. Über den Bericht des Expertengremiums werde man nun in den aktuellen 27 EU-Mitgliedsländern als auch in den Beitrittsländern diskutieren.