Ohne konkret zu werden, will Bayer das Thema nun anders angehen. Neue Kanzleien seien beauftragt worden, und mit der Juristin Lori Schechter soll eine Rechtsexpertin in den Aufsichtsrat einziehen. «Jedes negative Urteil werden wir anfechten», sagte Anderson. «Aber es ist klar, dass eine Verteidigungsstrategie allein nicht ausreicht.» Vielmehr gehöre dazu «auch eine intensivere Zusammenarbeit mit anderen Akteuren im Bereich der Politik.» Was genau das bedeutet, liess er offen.