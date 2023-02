Problematisch für die Europäische Union ist, dass nicht jeder Staat so viel Geld dafür in die Hand nehmen kann wie etwa Deutschland oder Frankreich. Ein grössere Ungleichheit könnte die Folge sein. Kurzfristig sollen deswegen Insidern zufolge Teile der noch 225 Milliarden Euro an ungenutzten Krediten aus dem Corona-Hilfsfonds angezapft und anders eingesetzt werden. Längerfristig hält die Brüsseler Behörde einen "Souveränitätsfonds" für nötig, was Deutschland bislang aber kategorisch ablehnt.