Vorliebe für teure Geräte treibt Nachfrage nach Heimelektronik an

Insgesamt aber sei die Zahl der abgesetzten Geräte gleich geblieben, teilte das Marktforschungsunternehmen GfK Switzerland am Freitag mit. Doch die Schweizerinnen und Schweizer greifen besonders gerne bei hochpreisigen Produkten zu.

Besonders gut ablesen lässt sich das am Teilmarkt Telekom, wo sich alles ums Smartphone dreht. Jedem Fünften war das neue Gerät mittlerweile 800 Franken oder mehr Wert. So kommt es, dass Privatpersonen zwar 4 Prozent weniger Smartphones kauften, deren Umsatz aber dennoch um 17 Prozent gewachsen ist.

Die Konsumenten zeigten sich auch bei den Fernsehern ausgabefreudig: Der Durchschnittspreis stieg deutlich auf 1090 Franken von 880 Franken im Jahr zuvor. Ein gewichtiger Kaufimpuls stammte laut GfK von der Fussball-WM: Die Nachfrage nach Fernsehgeräten stieg im Mai um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr und im Juni gar um 42 Prozent.

Insgesamt aber hinkt der Markt für Unterhaltungselektronik den Werten aus dem Vorjahr noch um 2 Prozent hinterher. Schuld daran sei die verhaltene Entwicklung im ersten Quartal.

Nebst den gewichtigen Hauptumsatzträgern entwickeln sich laut GfK auch verschiedene Nischen sehr gut. Genannt werden zum Beispiel der Bereich Gaming mit einem Plus von 24 Prozent. Und das Bedürfnis nach Sicherheit regte die Nachfrage nach Überwachungskameras, automatischen Türöffnern und Alarmsystemen an.

Doch nicht nur der private Konsum boomt seit 12 Monaten. Im Zuge der Digitalisierung würden grössere und kleinere Unternehmen stark in ihre IT und infolge dessen auch in die Anschaffung von Hardware investieren. Das Volumen von IT-Office sei in der Folge um 8,7 Prozent gestiegen.

