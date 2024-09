Wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Befragung des Meinungsforschungsinstituts Sotomo hervorgeht, ist für Frauen die Toleranz gegenüber anderen Lebensstilen mit 72 Prozent am Wichtigsten. Bei Männern hingegen steht an erster Stelle die Toleranz gegenüber politisch Andersdenkenden (68 Prozent). Dieser Punkt wiederum ist nur für 52 Prozent der Frauen wichtig.