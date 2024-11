Zwei Abgänge

Zeitgleich gibt das Unternehmen weitere Veränderungen in der Chefetage bekannt. So verlassen per Ende 2024 Finanzchef Roger Barmettler und Mara Harvey, Europachefin und CEO VP Bank (Schwiz) AG, das Unternehmen. Barmettler strebe eine neue berufliche Aufgabe ausserhalb der VP Bank an, Harvey gehe aus persönlichen Gründen.