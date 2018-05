Vulkanausbruch auf Hawaii bedroht Wohngebiet

1700 Bewohner waren bereits zuvor auf den möglichen Ausbruch hingewiesen und vorsichtshalber zum Verlassen ihrer Wohnungen aufgefordert worden, nachdem zahlreiche kleinere Erdbeben gemessen worden waren. Der Kilauea auf Big Island, der "grossen Insel" Hawaiis, gilt als einer der aktivsten Vulkane der Welt.

Rauch, Asche und Lava drangen aus einem Riss in einer Strasse in Puna auf Big Island. Auf Videos in sozialen Medien war zu sehen, wie Lava in einem Waldgebiet und auf einer Landstrasse an die Oberfläche spritzt.

Während sich die Lava bisher nur einige Meter vom Ausbruchkrater weg bewege, entstehe ein Risiko durch giftige Gase, teilte die Bezirksregierung mit. "Die Feuerwehr hat extrem hohe Werte von Schwefeldioxid festgestellt."

Der Bezirk rief den Notstand aus. Der Flugverkehr in der unmittelbaren Umgebung des Vulkans wurde eingestellt, die Behörden raten davon ab, das Gebiet aufzusuchen.

Brechen die für Hawaii typischen Schildvulkane aus, kann Lava nicht nur aus dem Krater fliessen, sondern auch durch unterirdische Risse an anderen Stellen an die Oberfläche treten.

(SDA)