Die jüngste Betriebsratswahl bei Volkswagen in Wolfsburg muss doch nicht wiederholt werden. Das Landesarbeitsgericht in Hannover hob am Mittwoch einen Beschluss des Arbeitsgerichts Braunschweig vom vergangenen Sommer auf, der die Wahl für unwirksam erklärt hatte, wie der Betriebsrat mitteilte (Az.: 13 TaBV 46/22). Beim Gericht war am Mittwochabend niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.

30.08.2023 19:17