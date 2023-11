Die Effizienzgewinne würden nicht eins zu eins auf das Ergebnis durchschlagen, aber immerhin beitragen, erwartete Belastungen im nächsten Jahr zu kompensieren. «2024 wird wirtschaftlich ein sehr anspruchsvolles Jahr», sagte der Manager. Allerdings will er erste Erfolge der angestossenen Initiativen sehen. «Ziel ist es, den Konzern stabil zu managen, um ab 2025 durchstarten zu können.» Im Dax notierte VW-Vorzugsaktien gaben am Vormittag in einem schwachen Branchenumfeld überdurchschnittlich um rund ein Prozent nach.