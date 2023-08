In einem internen Schreiben an die Mitarbeiter in Palmela, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, hiess es: «Die Werksleitung informiert über die Einstellung der Produktion aufgrund des Mangels an wesentlichen Komponenten für den Bau des T-Roc im Zeitraum nach derzeitigen Prognosen vom 11. September bis 12. November.» Das portugiesische Werk hatte bereits am Dienstag angekündigt, ab September zeitweise die Produktion zu unterbrechen, den genauen Zeitraum aber zunächst offen gelassen.