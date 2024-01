Im vergangenen Jahr lieferte Audi 178'000 vollelektrische Autos aus - ein Plus von 51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach einer Durststrecke will die Volkswagen-Tochter ihr Angebot an E-Autos, Verbrennern und Plug-in-Hybriden 2024 und 2025 mit vielen neuen Modellen stärken. In Europa legte der Audi-Absatz um 20 Prozent auf 748'000 zu, in China um 13 Prozent auf 729'000 Autos. In den USA erzielte das Unternehmen mit einem Zuwachs um 22 Prozent auf 229'000 Autos sein bestes Verkaufsjahr.