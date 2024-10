Das Traton-Papier verlor 0,3 Prozent. Am Vortag hatte der Kurs bereits um die 5 Prozent abgegeben. In diesem Jahr steht dennoch ein Plus von an die 40 Prozent zu Buche. Traton hatte sich im Frühjahr während der Auftragsflaute in der Branche optimistisch gegeben und damit die Anleger erfreut. Konkurrent Daimler Truck musste inzwischen seine anfangs ebenfalls zuversichtlichen Einschätzungen senken, weil vor allem die Geschäfte in Europa nicht mehr so rund laufen wie gedacht.