Hintergrund ist die Frage, ob ein oder mehrere Mitglieder des Staatsrats im Zusammenhang mit der Anwendung des Steuerdeckels zwischen 2009 und 2021 haftbar gemacht werden könnten. Nach geltendem Recht kann einzig der Grosse Rat entscheiden, gegen ein Regierungsmitglied eine Verantwortlichkeitsklage einzureichen und gegebenenfalls Schadenersatz zu verlangen.