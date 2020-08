Wagniskapital – wer wagt, gewinnt

Private Equity und seine Investitionsstrategien

Venture Capital gehört zur Anlageklasse des Private Equity. Wer in Private Equity investiert, beteiligt sich an Unternehmen. Das kann in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus stattfinden: Das Spektrum reicht von der risikobehafteten Gründungsphase bis hin zu vergleichsweise konservativen Spätphasen-Investments. Grundsätzlich wird zwischen den Strategien «Venture Capital», «Growth Capital», «Buyout» und «Special Situations» unterschieden. Das weltweit investierte Vermögen in Private Equity insgesamt hat 2019 mit über 4 Billionen US-Dollar einen neuen Rekord verzeichnet. Aktuell sind die Marktbedingungen allgemein herausfordernd und die derzeitige Corona-Krise trifft gerade Start-ups besonders hart. Gleichwohl kann der Anteil von Venture Capital bei einer breit diversifizierten und konservativen Private-Equity-Anlagelösung bis zu 15 Prozent betragen.

Die Bedeutung eines Venture-Capital-Gebers

Venture Capital unterscheidet sich deutlich von anderen Anlageklassen. Denn es droht ein vergleichsweise hohes Risiko, das aber durch entsprechend hohe Renditechancen kompensiert wird. Ein Venture-Capital-Fonds ist oft durch ein oder zwei Ausreisser unter seinen Unternehmen definiert. Damit Venture Capital attraktive Gewinne erbringt, braucht es viele Deals über einen langen Zeithorizont. Denn die höheren Renditen lassen sich nicht durch gute Durchschnittsrenditen aller Deals erreichen. Es liegt vielmehr in der Natur des Investments, dass mit grosser Wahrscheinlichkeit bei einzelnen Deals auch Verluste entstehen werden. Entsprechend ist es wichtig, erfolglose Start-ups nicht als Verlust zu betrachten, sondern als Chancen, die nicht realisiert wurden. Üblicherweise gibt es ein oder zwei Unternehmen pro Fonds, die sich absolut fantastisch entwickeln, sogar bahnbrechend in einem Sektor, etwa in der Welt der Technologie. Sie entschädigen den Anleger für die erfolglosen Investments, weil sie die höchstmögliche Rendite erbringen, möglicherweise das 50- bis 100-Fache des Investments. Die Situation ist ähnlich wie bei einer Tombola: Es gibt Nieten und Trostpreise, aber interessant wird der Loskauf durch die Hoffnung auf den Hauptgewinn. Im Gegensatz zur Tombola entscheidet beim Venture Capital aber nicht nur das Glück über den Erfolg, sondern vor allem die Fähigkeit, Trends und Potenziale zu erkennen.

Ingredienzen für ein Venture-Capital-Investment

Wer in Venture Capital investieren möchte, sollte Folgendes berücksichtigen: Erstens gibt es nur eine Handvoll Firmen, welche die Gelder von Limited Partnern erfolgreich investieren können. Es braucht also ein tragfähiges Netzwerk, welches den Zugang zu den besten Investments ermöglicht. Zweitens handelt es sich bei Venture Capital um eine langfristige Investition. Ein Durchschnittsfonds läuft etwa acht bis zehn Jahre. Wer in der Zwischenzeit liquide Mittel benötigt, kann dabei oft nicht darauf zugreifen. Drittens sollte ein Manager ausgewählt werden, der eine aktive Strategie verfolgt: Er sollte die Absicht haben, die ausgewählten Unternehmen zu verbessern sowie deren Wert zu steigern. Gleichzeitig muss er auf eine transparente und kosteneffiziente Struktur achten.

Anders als vor 30 Jahren

Venture Capital steht ganz anders da als vor 30 Jahren: Erstens verfügen die Investoren über viel mehr Erfahrungswerte bei Gründern und Unternehmen sowie bei der Zusammenarbeit. Zweitens gibt es heute eine höhere Form der Liquidität. Das bedeutet, es sind viel mehr Deals und vor allem auch grössere Deals vorhanden, die Anzahl der aufstrebenden Unternehmen hat sich deutlich erhöht und auch die Geschwindigkeit der getätigten Investitionen hat zugenommen. Drittens haben sich die Go-to-Market-Kosten für Unternehmen deutlich verringert: Sie kommen nicht mehr von einer Sekunde auf die andere in die Burn-Rate. Stattdessen wird Cloud Computing genutzt, wie beispielsweise AWS oder Azure. Des Weiteren wird auf Skalierbarkeit gesetzt. Das bedeutet, dass Unternehmen in grossem Umfang Infrastruktur kaufen, mieten oder leihen können und dafür fast nichts bezahlen müssen. Somit können die Start-up-Unternehmen die Mittel zielgerichtet verwenden. Ansonsten ist es sehr schwer, eine Rendite zu erzielen, wenn das Kapital in Immobilienunternehmen statt in die Infrastruktur des Venture-Capital-Gebers fliesst. Wenn ein Venture-Capital-Geber im Fall ein paar schlechter Monate in der Lage ist, einem Unternehmen Räume zu geben, die flexibel sind, die nicht an einen Zehnjahres-Vertrag gebunden sind, dann ist das eine grosse Verbesserung für das Geschäft. Ausserdem verwenden die Start-ups das Venture Capital heute anders als früher: Vor 30 Jahren floss viel Geld in Mietverträge, Infrastruktur und Marketing. Heute, mit dem Aufkommen sehr zielgerichteter sozialer Medien, mit Cloud Computing und mit flexiblen Möglichkeiten der Raum- und Infrastrukturnutzung, ist es erheblich günstiger geworden, ein Unternehmen aufzubauen. Folglich ist das Risiko-Rendite-Verhältnis heute viel besser.

Parallelen zwischen Filmproduktion und Venture Capital

Im Filmgeschäft entstehen die besten Ideen, wenn jemand einen Traum, eine Leidenschaft oder eine Vision hat und sagt: «Ich habe eine Geschichte zu erzählen.» Auch beim Aufbau eines Unternehmens über Wagniskapital kommt es darauf an, eine Geschichte erzählen zu können. Nur wenn es eine Story zum Produkt oder zum Markt gibt, die Menschen emotional anspricht, dann lässt sich auch Geld aufbringen und es lassen sich Kunden finden und ein Führungsteam aufbauen. Für all das braucht es also einen Gründer oder ein Gründerteam mit der Fähigkeit, grossartige Geschichten zu erzählen. Wenn sich jemand hinsetzen und über seine Firma, das Produkt oder den Zielmarkt so sprechen kann, dass es alle im Raum begeistert, dann lässt sich etwas bewegen. Beim Drehen von Filmen ist es ähnlich: Auch dort braucht es Teams, die sehr veränderungswillig und bereit sind, für die gemeinsame Idee durchs Feuer zu gehen. Im Bereich Risikokapital werden verlässliche Partner und Investoren benötigt, die an das Unternehmen glauben und es ihm ermöglichen, über langfristiges Kapital zu verfügen und so sein Geschäft aufzubauen. Die Kombination aus inspirierenden Ideen, guter Führung und unterstützenden Partnern kann zu herausragenden Ergebnissen führen. Das kann ein toller Börsengang oder ein Oscar sein.

Wie können Mitarbeitende unterstützt werden

Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden die Unterstützung, die sie individuell benötigen. Mit den richtigen Bedingungen und Hilfsmitteln sowie einer klaren Kommunikation kann die Rückkehr in den Normalbetrieb gefördert werden. Schenken Sie besonders den Mitarbeitenden ein offenes Ohr, die Mühe haben mit den veränderten Umständen.

Hier mehr erfahren »