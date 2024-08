Flammen rücken näher an Athen heran

Es sei das erste Mal, dass ein Grossbrand so nah an die griechische Hauptstadt gelange, sagten Fachleute im Fernsehen. Die Entfernung der Flammen vom Stadtzentrum betrug am Nachmittag noch rund elf Kilometer Luftlinie. Die Rauchwolken sind schon längst da, die Feinstaubwerte laut Umweltexperten sehr hoch.