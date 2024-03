Ein Warnstreik des Sicherheitspersonals hat den Flugbetrieb am Airport Köln/Bonn weitgehend lahmgelegt. Von den für Donnerstag geplanten 69 Abflügen fanden nur acht statt oder waren im Laufe des Tages noch geplant, wie eine Flughafen-Sprecherin am Donnerstagmorgen sagte. Die Zahl der Absagen oder Umleitungen könnte sich aber noch erhöhen. Von den Ankünften fiel knapp die Hälfte aus (31 von 67). Der Flughafen hatte vorab an die Passagiere appelliert, sich rechtzeitig bei den Airlines und Reiseveranstaltern zu informieren. Der Warnstreik sollte den ganzen Tag dauern. Auch die Sicherheitskontrollen am Frachtbereich wurden bestreikt, diese Arbeitsniederlegung kam erst kurzfristig ohne Ankündigung hinzu.

14.03.2024 09:26