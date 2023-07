Mehrere Hundert Menschen haben sich auf einer Veranstaltung von Tesla in Grünheide über die Ausbaupläne des US-Elektroautobauers informiert. Das Unternehmen will seine Produktionskapazität auf eine Million Fahrzeuge jährlich verdoppeln und dafür sein bisher einziges E-Auto-Werk in Europa ausbauen. Tesla stellt dazu Anträge in drei Teilen auf eine umweltrechtliche Genehmigung beim Land Brandenburg. Die auf fünf Stunden angelegte Veranstaltung in der Grünheider Müggelspreehalle fand am Dienstag begleitend zum Genehmigungsverfahren statt. Die Bürgerinitiative Grünheide sieht einige Punkte weiterhin kritisch.

18.07.2023 19:50