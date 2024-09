Zwar haben die deutschen Unternehmen im Juli mehr Waren exportiert. Die deutschen Exporteure, die auch in den Reihen der Industriebetriebe zu finden sind, mussten aber Rückgänge bei den Ausfuhren nach China und in die USA verkraften. Beide Länder sind gerade für die Autoindustrie wichtige Absatzmärkte. «Gerade die schwachen Exporte nach China belasten die deutsche Industrie schwerwiegend», sagt Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. Auch seine Prognose lautet: «Die Industrieproduktion wird auch in diesem Jahr kaum nennenswert zulegen können.»