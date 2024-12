Der Bitcoin-Kurs ist am Mittwoch nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed deutlich zurückgefallen. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete die älteste und bekannteste Kryptowährung am Abend um die 101'800 US-Dollar und damit deutlich weniger als am Vortag. Da hatte der Kurs einen weiteren Rekord bei 108'364 US-Dollar markiert.