Die Bundesregierung senkt ihre Konjunkturprognose für dieses Jahr. In ihrer am Mittwoch in Berlin vorgelegten Herbstprojektion erwartet die Bundesregierung für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Kommendes Jahr soll die Wirtschaft um 1,3 Prozent wachsen. In der Frühjahrsprojektion war noch ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,4 Prozent in diesem und 1,6 Prozent im nächsten Jahr vorhergesagt worden.

11.10.2023 21:20