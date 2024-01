Das Informationstechnikunternehmen Hewlett Packard Enterprise (HPE) will den Netzwerkausrüster Juniper Networks übernehmen. HPE werde 40 US-Dollar je Aktie für Juniper zahlen, teilten die beiden Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch mit. Dies entspricht einem Aufschlag von fast einem Drittel im Vergleich zum Schlusskurs der Juniper-Aktie von Montag, bevor erste Berichte über die Einigung aufkamen. Das kalifornische Unternehmen wird damit mit 14 Milliarden Dollar (12,9 Mrd Eur) bewertet. HPE will mit dem Zukauf auch seine Position bei Künstlicher Intelligenz (KI) verbessern.

10.01.2024 13:33