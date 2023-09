INNOVATION: Ausländerinnen und Ausländer sind laut einer neuen Studie von Avenir Suisse für rund die Hälfte der Innovationsleistung in der Schweiz verantwortlich. «Im Vergleich zum Bevölkerungsanteil von 26 Prozent ist dieser Beitrag klar überproportional», sagt der Avenir-Suisse-Ökonom Patrick Leisibach gegenüber der «NZZ am Sonntag». Entscheidend für den Erfolg seien jedoch nicht Einzelne, sondern ein ganzes Geflecht aus Hochschulen, Forschern, Gründern und Konzernen, so der Ökonom. Wie die Studie zeigt, stammt jeder zweite Startup-Gründer in der Schweiz aus dem Ausland, bei den Unicorns, also den Startups mit einer Bewertung von über 1 Milliarde Dollar, hat sogar nur jeder vierte Gründer einen Schweizer Pass. (NZZaS, S. 25)