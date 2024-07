Gegen Eigenheime sprechen aus Sicht der Studie auch die Energiebilanzen. Neben dem geringeren Platz- und Materialbedarf verbrauchten Wohnungen in grossen Mehrfamilienhäusern für den Betrieb nur halb so viel Energie wie solche in Zweifamilienhäusern. In Einfamilienhäusern liege der Energiebedarf und damit auch der Co2-Ausstoss sogar beim Zweieinhalbfachen. Städte und Gemeinden seine zunehmend bemüht, die weitere Versiegelung von Flächen zu verhindern.