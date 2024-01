Für die Schweiz kommt es bereits am ersten Tag des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu einem Spitzentreffen in Davos GR: Bundespräsidentin Viola Amherd wird sich am Abend mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei einem Gespräch austauschen.

15.01.2024 13:56