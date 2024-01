Die Benachteiligung von Frauen bei der gesundheitlichen Versorgung fügt der Weltwirtschaft laut einem Bericht einen jährlichen Schaden von einer Billion Dollar oder umgerechnet rund 860 Milliarden Franken zu. Frauen befänden sich in ihrem Leben um ein Viertel länger in einem schlechten gesundheitlichen Zustand als Männer, heisst es in dem Bericht, der am Mittwoch anlässlich des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos veröffentlicht wurde.

17.01.2024 12:07