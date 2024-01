Für ein Ende des Kriegs in der Ukraine muss nach Ansicht des Schweizer Aussenministers Russland in die Gespräche einbezogen werden. «Es braucht einen Schritt, Russland auf die eine oder andere Weise einzubeziehen», sagte Cassis anlässlich der Ukraine-Konferenz am Sonntag in Davos GR.

14.01.2024 14:12