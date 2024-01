Russland-Sanktionen und Hamas-Verbot: Die Kriege in der Ukraine und in Gaza haben die Schweizer Neutralität auf die Probe gestellt. Ausländische Beobachter am Weltwirtschaftsforum (WEF) sehen Kratzer im Image der neutralen Vermittlerin. Die diplomatische Konkurrenz steht schon bereit: Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE).

18.01.2024 16:39