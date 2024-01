Das Schweizer Weltwirtschaftsforum (WEF) plant in Berlin einen Ableger für digitale Verwaltungen. Eine entsprechende Vereinbarung haben Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), WEF-Gründer Klaus Schwab und das Vorstandsmitglied des Vereins GovTec Campus Deutschland, Lars Zimmermann, am Dienstag in Davos symbolisch unterzeichnet, wie die Berliner Senatskanzlei anschliessend mitteilte.

17.01.2024 06:51