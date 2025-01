Aktuell gilt der amtierende Aussenminister Syriens Asaad al-Schaibani in der Schweiz als Terrorist. Solche und weitere Sanktionen würden «im Moment sicher nicht» gelockert, sagte Aussenminister Cassis am Weltwirtschaftsforum (WEF) vor den Medien. Zuerst will er von der aus der Islamistengruppe HTS entstandenen Übergangsregierung Fakten sehen.