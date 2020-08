Wegen Datenschutzbedenken: Deutsche Politiker erwägen Tiktok-Rückzug

Auch die Regierung des Bundeslandes Saarland beobachtet laut der Zeitung, "sehr genau, wie das Unternehmen mit den Vorwürfen umgeht und berechtigte Kritik an Sicherheit und Datenschutz aufgreift", wird die Sprecherin der saarländischen Staatskanzlei zitiert. Mit rund 3000 Followern ist der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans laut "Wirtschaftswoche" der einzige deutsche Landeschef mit einem Tiktok-Auftritt.

Die Video-App gerät wegen Datenschutzbedenken immer wieder in die Kritik. Am Donnerstag kündigte der Konzern den Bau eines Rechenzentrums in Europa an. Aktuell speichert und verarbeitet Tiktok die Daten seiner Nutzer in den USA und Singapur, während die irische Tochterfirma für sie zuständig ist.

(SDA)